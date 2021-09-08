«سوبر سنيك» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم «ذا ناشونال أكواريوم» في مشروع القناة بأبوظبي موطناً جديداً لأفعى «سوبر سنيك» من فصيلة الثعبان الشبكي. ويبلغ عمر الأفعى 14 عاماً، حيث ستعيش في منطقة الغابة المغمورة مع 8 آلاف كائن من الحيوانات الاستوائية. ويُعتقد أنها أكبر أفعى معروضة من نوعها في العالم، وتعدّ سبّاحةً ماهرة بوزن 115 كيلو جراماً، حيث شارك في حملها 12 شخصاً لقياس طولها البالغ 7 أمتار، ويشتمل نظامها الغذائي على البط والأرانب. ويعود الموطن الأصلي للثعبان الشبكي إلى جنوب وجنوب شرقي آسيا، ويقتل هذا النوع فريسته عبر الالتفاف حولها وعصرها مع كل زفير، ويُعد من الأنواع القليلة من الثعابين القادرة على افتراس البشر.

ولدت أفعى «سوبر سنيك» في برنامج للإكثار في لوس أنجلوس، وتمت تربيتها كنوع خاص واعتادت على التواصل مع البشر على مدى 14 عاماً.

وقالت بياتريز ماكييرا، من فريق عمل «ذا ناشونال أكواريوم»: يجب أن نكون متيقظين وحذرين أثناء رعاية الأفعى، حيث نترقب حضور الجمهور للتعرف على شخصيتها الفريدة التي جذبت اهتمام العالم. وذكر بول هاميلتون، المدير العام لدى «ذا ناشونال أكواريوم» أن «سوبر سنيك» ستصبح أحد أبرز عوامل الجذب، وتشكل تجربة مشاهدتها وهي مسترخية في موطنها المستوحى من الغابات الاستوائية الوارفة لحظات لا تُنسى.