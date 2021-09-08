ما قصة التطبيق الإلكتروني الأكثر خصوصية في التاريخ؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

في خطوة جديدة في طريق الأمن الرقمي الذي يشهده العالم، ظهر تطبيق جديد يوفر أقصى درجة من الخصوصية في العالم ويحمل اسم «أوه مَسِج» (Oh!Message).



ويعتبر التطبيق الجديد الذي يحمل اسم «أوه مَسِج» (Oh!Message)، الأكثر خصوصية في العالم حيث يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل صوتية ومكتوبة تختفي فور إرسالها وقراءتها وسماعها بشكل نهائي من أجهزة المستخدمين، كما لا يتم الاحتفاظ بها على خوادم التطبيق.

ويعيد التطبيق الذي يحمل اسم «أوه مَسِج» (Oh!Message)، المستخدمين إلى زمن التواصل القديم الأقل تعقيداً ولكن باستخدام أفضل الخصائص المعززة للخصوصية، ليكون بذلك أول تطبيق محادثة بهذه الخصوصية العالية يتم تطويره في المنطقة وبخبرات عربية من الإمارات.

ولا يحتفظ التطبيق بالرسائل التي يتم إرسالها، حيث تختفي خلال 10 ثوان من إرسالها من حساب المُرسِل سواء قرأها وسمعها المستخدم الآخر أم لا، كما تختفي الرسالة من حساب المُرسَل إليه بعد 10 ثوانٍ من فتحها، وذلك بتدمير الرسالة كليًا من داخل التطبيق.

ومنح التطبيق المستخدم المستقبِل للرسالة 10 ثوان لقراءتها أو سماعها كما حدد عدد حروف الرسالة بما لا يزيد على 100 حرف و10 ثوانٍ للرسالة الصوتية المرسلة.