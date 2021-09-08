خبير مناعة يكشف.. هل يمكن الحصول على لقاحين مختلفين للوقاية من كورونا؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة في المصل واللقاح إمكانية حصول الشخص على لقاحين مختلفين وتأثيره على مناعة الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأمر طبياً ليس فيه أزمة.

وقال الحداد إن كثيراً من الدول ومنها مصر، أتاحت الحصول على لقاح كورونا مرتين في حال حصل الشخص على لقاح لم يحصل على موافقة في أحد الدول المسافر إليها، حيث يمكن للشخص التسجيل مرة أخرى والحصول على لقاح معتمد في دولة السفر.

وأكد الحداد أنه لا توجد دراسات بحثية تبين الضرر الصحي الناتج عن هذا الأمر، إلا أنه حتى الآن لم يثبت وجود ضرر على أرض الواقع، وحصل أشخاص على نوعين من اللقاحات خلال فترة قصيرة وكان ذلك لأسباب السفر على سبيل المثال.

وشدد الحداد على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة خاصة وأن اللقاح لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يقلل من خطر الوفاة بشكل كبير أو تضاعف الآثار الخاصة بالإصابة بالفيروس، وهو الأمر الذي يستلزم أخذ الحيطة وارتداء الكمامة بشكل دائم.