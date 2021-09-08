وفاة الفلاح الفصيح في مصر.. ما قصته؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بعمر الـ90 عاماً، انتهت رحلة الفلاح الفصيح المصري مختار المغازي في الحياة لينتقل لدار الآخرة، حيث عايش العديد من الفترات الزمنية السياسية الهامة. وخيمت حالة شديدة من الحزن على أهالي محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، فيما دون العديد من المحبين للفلاح الفصيح على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم على رحيله. وكان الفلاح الفصيح أحد ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بواقعة وحديث غير صحيح، الأمر الذي شهد تأثراً شديداً منه، فيما تداول هذه المنشور آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يدافع عنه محبوه والعارفون به في محافظة كفر الشيخ المعتمدة على الزراعة بشكل كبير.