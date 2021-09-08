بعد سمير ودلال.. كورونا يصيب فنان مصري جديد

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حالة إصابة جديدة في الوسط الفني المصري بفيروس كورونا المستجد، حيث كشف الفنان شريف إدريس إصابته بالفيروس، دون أن يكشف عن لجوئه للعلاج في المستشفى من عدمه.

وقال إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في السراء والضراء، إيجابي كورونا».



حالة إدريس تأتي بعد إعلان عدة فنانين في الوسط إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كان آخرهم نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل، فيما توفي الفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد قبل فترة قصيرة.



وأعلنت مصر تشديد الإجراءات الوقائية في الفترة الأخيرة، فيما تتوسع في عمليات التطعيم داخل البلاد وذلك في ظل بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، والتي من المتوقع أن تصل لذروتها خلال شهر أكتوبر المقبل.