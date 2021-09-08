لِمن قال راشد الماجد: «يا الواثق»؟

مراد اليوسف (دبي)

بعد ترقّب من جمهوره، طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنيته المنفردة الجديدة «يالواثق»، التي تعاون فيها مع الشاعرة «العالية»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي تحمل توقيع الملحن أحمد الهرمي وتوزيع سيروس. ويقول في مقدمتها:

يالواثق اللي قِبلته تخطف ألباب

تملا العيون وْتروي كْبود ونْفوس

تمشي والأرض تْعِدّ وْتحسبلك حساب

وْكلما ارتِفَع مرقاها يحلالِك الدوس..

وكان راشد الماجد أطلق مؤخراً أغنية «نفس المفترق»، وهي قصيدة من كلمات الشاعرة الإماراتية «جموح»، تردّ في أبياتها الشعرية على قصيدة أغنية «درب الشعر» الذي أطلقها الفنان الإماراتي حسين الجسمي من كلمات «فزاع»، والتي حقّقت مشاهدات عالية.