لا تصدقها.. 5 خرافات غذائية شائعة

لا يملّ المدونون من مشاركة النصائح الصحية على منصات التواصل، دون إدراك أن معلوماتهم خاطئة ومربكة.

ووفق DW الألماني، حذر الأطباء من 5 خرافات (الأسوأ على الإطلاق)، وهي:

لا يهم وقت الطعام، بل كميته، وهو ما تنفيه كل الدراسات التي تؤكد أن تناول الطعام قبل النوم يسرع الشيخوخة ويخزن الدهون، ما يتوجب تناول العشاء قبل 4 ساعات من النوم.

وتجنب الراحة بعد الأكل خصوصاً إذا كانت الوجبة دسمة.

كما لا يتوجب على الحامل أن تأكل لشخصين كما يعتقد.

علاوة على عدم الإفراط في الوجبات الصغيرة بزعم تحسين التمثيل الغذائي.

وتجنب اعتماد البروتين بعد التمارين الرياضية بذريعة امتصاصه بالكامل.