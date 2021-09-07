صيف 2021 الأكثر سخونة في أوروبا

باريس (أ ف ب)

شهدت أوروبا في العام 2021 فصل الصيف الأكثر حراً في التاريخ، بحسب الخدمة الأوروبية للتبدل المناخي (كوبرنيكوس) التي سلطت الضوء على درجات الحرارة القياسية التي سُجّلت خلال أغسطس في بلدان حوض المتوسط التي دمرتها الحرائق.

وقالت خدمة كوبرنيكوس في بيان إن متوسط الحرارة في أوروبا خلال يونيو ويوليو وأغسطس مجتمعة كان أعلى بنحو درجة مئوية واحدة من متوسط الحرارة بين 1991 و2020، ما يجعل هذا الصيف «الأكثر حرًّا» على الإطلاق بفارق بسيط (0,1 درجة مئوية) عن صيف 2010 و2018.

وكانت درجات الحرارة أقل من المعدل في شمال أوروبا، ولكن أعلى منه في شرق القارّة فيما سجلت درجات حرارة قياسية في دول حوض المتوسط.

وأضافت كوبرنيكوس، خلال موجة الحر في جنوب أوروبا، سُجّلت حرارة 48,8 درجة مئوية في 11 أغسطس في صقلية.