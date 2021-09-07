فيلم مارفل الجديد يحطم الإيرادات

لوس أنجلوس (رويترز)

تصدر فيلم (شانج - تشي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز) «شانج - تشي وأسطورة الحلقات العشر» من إنتاج استديوهات مارفل إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية أسبوع يوم العمال.

وحقق فيلم المغامرات والحركة، وهو من بطولة الممثل الكندي سيمو لو، إيرادات أكبر من المتوقع في عرضه الأول، إذ جنى 90 مليون دولار في الأيام الأربعة الأولى من عرضه في رقم قياسي بالنسبة لهذه العطلة.

ولأن إيرادات السينما عادة ما تكون ضعيفة في عطلة نهاية أسبوع يوم العمال، فقد تجاوز إجمالي ما حققه الفيلم في ثلاثة أيام 75.5 مليون دولار من 4300 دار سينما كاسرا الرقم القياسي الذي سجله فيلم (هالوين) عام 2007، والذي حقق في بداية عرضه 30.6 مليون دولار.