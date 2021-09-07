ذراع روبوتية بالحدس !

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من باحثي مركز «كليفلاند كلينيك» بالولايات المتحدة ذراعاً روبوتية، هي الأولى من نوعها، تستشعر رغبات واحتياجات الذين فقدوا أطرافهم العلوية، وتتيح لهم التصرف والعمل مثل أي شخص عادي مكتمل الأطراف.

وأفادت الدورية العلمية «ساينس روبوتكس» المتخصصة في علوم الروبوتات أن الذراع الروبوتية الجديدة يمكنها أداء ثلاث وظائف رئيسية، هي: التحرك عن طريق الحدس، واللمس والقبض على الأشياء، وأخيراً الشعور بفتح القبضة وإغلاقها.

وقال بول ماراسكو رئيس الفريق: الذراع الجديدة تتحرك بشكل حدسي وتستشعر المؤثرات الخارجية، وسريعة الاستجابة.