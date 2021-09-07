اكتشاف كرات غامضة عمرها أربعة آلاف عام في اسكتلندا

عثر علماء الآثار في مقبرة متعددة الحجرات تقع في جزر أوركني الأسكتلندية، على كرتين غامضتين مصقولتين، عمرهما أكثر من أربعة آلاف عام.

وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن علماء جامعة لانكشاير وخبراء المتحف الوطني في اسكتلند، عثروا على هذه القطع الأثرية النادرة، في جزيرة بخليج تريسيس، التي بدأت فيها عمليات الحفر والتنقيب عام 2017.

ويبلغ قطر كل كرة حوالي خمسة سنتمترات، أي حجمها بحجم الكرات المستخدمة في لعبة الكريكيت. ووفقا للباحثين إحدى الكرات لها شكل كروي مثالي ومصقولة جيدا.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد الغرض من هذه الكرات. ولكن وفقا لإحدى النظريات التي طرحوها، يمكن استخدامها كسلاح، أو أشياء ضرورية لطقوس دينية أو العرافة، أو لمعالجة الجلود وحتى لتحريك أحجار البناء.

ويذكر أن العلماء عثروا إلى الآن في هذه الجزيرة على حوالي 20 كرة مماثلة تعود إلى العصر الحجري الحديث. ويعتبر الخبراء كل منها "اكتشافا رائعا".

وعثر العلماء بالإضافة إلى الكرات، على رفات بشر وحيوانات وأوان خزفية وقطع حجرية مختلفة بينها سكاكين ومطارق وأغطية قدور ورؤوس سهام بحسب «rt».

ويخطط علماء الآثار لمواصلة العمل في هذا الموقع لدراسة حجر القبر ومحاولة تحديد المبدا المستخدم في البناء.