بعد خروجه عن السيطرة.. أين ذهب القمر الصناعي الماليزي «ميسات -3»؟

شعبان بلال (القاهرة)



رصدت محطة الرصد البصري للحطام الفضائي والأقمار الصناعية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، آخر تطورات مدار القمر الصناعي الماليزي ميسات -3 الخارج عن مداره منذ أكثر من شهرين، مع الكشف على احتمالية اصطدامه بقمر صناعي آخر.



وبدأت ظهور مشكلة في مدار القمر «ميسات -3» في 21 يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل الخدمة لعملائه و تمت محاولة إخضاعه للسيطرة الأرضية في 24 يونيو لكنها لم تعمل طويلا، وقد تم إطلاق «ميسات -3» في 11 ديسمبر 2006 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الموقع المداري 91.4 شرقاً وبلغت كتلة القمر وقت الإطلاق 4766 كجم.



وأجرى الفريق البحثي بمعهد البحوث الفلكية المصري الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي «ميسات -3»، والمنطقة المحيطة به، وأخذ أرصاد ناجحة للقمر الصناعي.



وأشار المعهد إلى أن نتائج الرصد وتحليل البيانات أظهرت بداية استقرار مدار القمر الصناعي عند نصف القطر المداري 42268 كم، بينما بينت الحسابات المدارية للمعهد وجود القمر الروسي (Yamal-601) بالقرب منه بفارق 30 ثانية قوسية في المطلع المستقيم.



وحول احتمالية التصادم بينهما، اتضح من خلال الدراسة وصولهما لأقرب نقطة بينهما في المدار على مسافة 136 كم في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم 31- أغسطس 2021 واستمر هذا التقارب لمدة ساعتين وتم عمل الأرصاد مساء يوم 31 أغسطس والتأكد من بدء ابتعادهما دون أن يدخلا في احتمالية تصادم مؤكدة.



وذكر المعهد المصري أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أخذ رصدات بصفة دورية لمتابعة مدار القمر ميسات -3 والمنطقة المحيطة به.