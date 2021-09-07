يسرا اللوزي تناقش زواج الصالونات في «بالورقة والقلم»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي أنّها ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تصوير قصة من بطولتها بعنوان «بالورقة والقلم» ضمن قصص مسلسل «إلا أنا»، وهي من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد بكير، حيث يجري حالياً اختيار باقي فريق العمل، وقالت: العمل يناقش أضرار زواج الصالونات، وما هي الطريقة الأصلح للزواج حتى تكون الحياة الزوجية مستقرة.

وأضافت اللوزي: انتهيت من تصوير فيلم «ليلة العيد» مع الفنانة يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وسيد رجب، وعبير صبري، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وهذا الفيلم جذبني كفكرة منذ اللحظة الأولى، لأنه يطرح قضية مهمة ومختلفة عما اعتاد عليه المشاهد، ويتناول الفكرة بطريقة وزاوية جديدتين، وتجري أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حيث يرصد معاناة المرأة.

وأشارت يسرا اللوزي إلى أنها تنتظر عرض فيلم «العنكبوت» مع أحمد السقا، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وقالت: الفيلم تم تصويره على مدار سنة ونصف أو سنتين، وصورته وأنا حامل في الشهور الثاني والرابع والسادس، وحتى بعد أن بلغت ابنتي 8 شهور، والفيلم عرض علي في شهر أغسطس عام 2019، واكتشفت حملي وأبلغت المخرج أحمد نادر جلال بهذا الخبر قبل أن أتعاقد على العمل، وذلك لعدم تعرضي لأي خطر بسبب مشاهد الأكشن ومشاهدي كانت 8 أيام فقط، وكانت مشاهد ثقيلة وصعبة».

وكشفت عن تفاصيل شخصيتها، قائلة: الشخصية التي سألعبها مختلفة، وفيها تحديات تمثيلية كثيرة، وهي شخصية «داليا»، التي تعاني من صرع مرضي، وهو دور لم أقدمه من قبل في أي من أعمالي، ومعظم مشاهدي كانت مع الفنان ظافر العابدين، والذي يجسد في الفيلم دور زوجي، ومشاهدي تتضمن شيئاً من العنف والمشاجرات والمشاكل، لكنها لا تخلو من نوع من الرومانسية.