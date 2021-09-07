الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لرصد الأرض

أطلقت الصين بنجاح صباح اليوم القمر الصناعي /Gaofen-5 02/ لرصد الأرض من مركز «تايوان» لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي الشمالية على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش -4 سي وهو قمر صناعي فائق الطيف سيتم استخدامه للرصد البيئي ما يساعد على تحسين قدرة البلاد على المراقبة الفائقة الطيفية للغلاف الجوي والمياه والأرض.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ الحامل له بواسطة أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.. وتمثل هذه المهمة، الرحلة رقم 387 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.