باحث فيروسات لـ«الاتحاد».. التحصين ببطء يعطي كورونا فرصة للتحور

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث مصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية لـ «الاتحاد» عن خطورة التحصين ببطء ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن عائلتي الإنفلونزا وكورونا من أشهر الفيروسات التي تتحور.

وقال الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، إن التحصين ببطء يعطي كورونا فرصة للتحور بصورة أكبر، مشدداً على أن الحل هو التحصين بشكل واسع جداً في وقت قصير جداً للتقليل من شكل تحور الفيروس والتغلب عليه.

وأوضح رحيم أن هناك نوعين من تحور الفيروس، الأول هو تحوره عندما يدخل جسم الإنسان لمواجهة المناعة ما يدفعه إلى تغيير شكله للتغلب على المناعة الطبيعية، مضيفاً أن النوع الثاني هو أنه كلما تم التحصين يواجه الفيروس ذلك ويتحور ويطور من نفسه لإنتاج فيروس جديد مختلف عن المناعة التي حصل عليها الأشخاص من خلال اللقاحات وهو ما يظهر حالياً.

وأكد الباحث المصري أن كل اللقاحات المستخدمة في العالم صُممت على أول سلالة ظهرت من كوفيد 19 في عام 2019، ولا يوجد أي لقاح ضد الفيروسات المتحورة الجديدة.