ما هو صندوق الوقف الخيري الذي صدق عليه الرئيس المصري؟

صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، فإن هذا الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر.

وهناك 6 أهداف أساسية للصندوق، تشمل المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية تنموية خاصة التعليمية، والمساهمة في تطوير العشوائيات.

وضمت الأهداف أيضاً المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين، والمساهمة في الحالات الأولى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض وزير الأوقاف.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء آخرين.