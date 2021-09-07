رسالة مؤثرة جديدة من إيمي سمير غانم لوالديها

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

وجهت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك بعد مرور شهر على وفاة والدتها.

وعبر حسابها الشخصي على إنستجرام، كتبت إيمي: «يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوّروا وراجعين لحد ما أشوفكوا تاني وأفضل برده تحت رجليكوا».

أضافت: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها، الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا، بحبكم للابد»، ونشرت صورة لوالديها مع الرسالة.

وتفاعل عدد كبير من المشاهير والمحبين مع تلك الكلمات، مثل الفنانة نادية الجندي وفيفي عبده ورانيا يوسف وكندة علوش، حيث دعوا بالرحمة لسمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقبل تلك الرسالة بثلاثة أيام وجهت إيمي عبر حسابها رسالة أخرى إلى والديها كتبت بها: «عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي»، مع صورة تجمعها مع والديها وأختها الفنانة دنيا سمير غانم.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد توفيت في السابع من أغسطس الماضي، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي كان قد رحل عن عالمنا في العشرين من مايو الماضي.