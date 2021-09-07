أخطاء شائعة.. احذفها من السيرة الذاتية قبل تقديمها

يفقد العديدون فرصة التوظيف بسبب السيرة الذاتية، إذ يتوجب اختيار كل كلمة بعناية لكتابة سيرة ذاتية جذابة. ووفق شبكة cnbc، لا تضمّن سيرتك الذاتية الهوايات والاهتمامات الذاتية غير المتعلقة بالعمل، كما يفضل التقليل من ذكر مهاراتك الشخصية حتى لا تفقد مصداقيتك، ويستحسن ألا تضع صورة شخصية أعلى السيرة، إذ يعتبرها بعض مسؤولي التوظيف أمراً غير مهني، مع تجنب تكرار الضمائر الشخصية «أنا ونحن» ويمكن كتابة عبارات مختصرة بإنجازاتك وشهاداتك، كما يتوجب تجنب البريد الإلكتروني القديم، مثل Hotmail أو AOL، واستبداله بعناوين «Gmail» أو «Outlock» لإظهار مدى ذكائك التكنولوجي. وترك عنوان الإقامة فارغاً فلا حاجة لمعرفة مسؤولي التوظيف بمكان منزلك.