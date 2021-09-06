تحير الأطباء بعد أن ادعت أنها لم تنم منذ 40 عامًا

الاتحاد (مصطفى أوفى)

شعر الأطباء بالحيرة من حالة غريبة وفريدة لامرأة تدعي أنها لم تنم ليلة واحدة منذ أربعين عاماً.

وقالت لي تشانيينغ، وهي من مقاطعة هينان بشرق الصين، لوسائل إعلام محلية، إن آخر مرة نامت فيها عندما كانت في الخامسة من عمرها، بحسب ما نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام صينية.

وباتت لي، بسبب هذه الظاهرة، من المشاهير في قريتها الصغيرة، بعد أن تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن القضية.

لم يصدق سكان القرية. وقبل عدة سنوات، حاول جيرانها البقاء مستيقظين معها طوال الليل، لكن سرعان ما استسلم القرويون للنعاس، فيما بقيت لي مستيقظة.

أكد زوجها ليو سوكوين أنه لم ير زوجته نائمة. وقال إنه بدلاً من الراحة، تنظف لي المنزل ليلا.

أصيب ليو بالقلق بشأن زوجته، واشترى لها الحبوب المنومة لعلاج ما اعتقد أنه الأرق. وقال لوسائل إعلام محلية إن الحبوب لم تنجح أيضًا.

طلب لي تفسيرًا طبيًا، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تقديمه.

في النهاية، وجدت تشخيصها في أحد مراكز النوم في العاصمة الصينية بكين، حيث أوضح الأطباء أنها تنام بالفعل، بطريقة غريبة جدًا.

عند ملاحظتها وهي تتحدث مع زوجها، لاحظوا أن عيون لي تتباطأ، وأنها تنام في الواقع، على الرغم من استمرار التحدث إليه.