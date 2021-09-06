«آبا» تعود إلى «توب 10»

لندن (أ ف ب)

تخطو فرقة «آبا» بثبات في طريقها للعودة إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا، وذلك للمرّة الأولى منذ 40 عاماً، بفضل أغنيتين جديدتين من ألبومها المقبل «فوييدج». وتحتّل أغنيتا «آي ستيل هاف فايث إن يو» و«دونت شات مي داون» المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي في القوائم البريطانية، بحسب تقديرات تستند إلى المبيعات الأوّلية وعمليات البثّ التدفقي.. وأشارت الهيئة المشرفة على هذه التصنيفات إلى أنه «إذا استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستكون الأغنيتان أوّل عملين لـ«آبا» في قائمة أفضل 10 أغنيات في بريطانيا منذ ديسمبر 1981».