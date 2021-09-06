استمرار التحقيق مع «سمكري البني آدمين» في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تواصل السلطات المصرية التحقيق في واقعة «سمكري البني آدمين»، وهو الطبيب المزيف الذي فتح مركزاً للعلاج الطبيعي دون ترخيص، ودون شهادات طبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه موضحاً أنه حاصل على شهادات من أميركا في العلاج الطبيعي.

وأضاف المتهم أنه يملك رخصة للمركز الخاص بالمساج والتدليك قائلا: «أنا راجل متعلم معايا شهادات من برة مش بمارس المهنة بجهل»، لافتاً إلى أنه لم يؤذ أحدا بعلاجه ويرتاده العديد من الفنانين الذين كانوا يخرجون من مركزه في حالة ارتياح.

كانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الرجل الذي كان يمارس العلاج الطبيعي في مدينة نصر (شرق القاهرة) 15 يوما على ذمة التحقيق وأغلقت مركز «سمكري البني آدمين» الخاص به، ووجهت له تهم استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به.

لكن الرجل أكد أنه خريج جامعة كامبردج في إنجلترا.

كانت نقابة العلاج الطبيعي وجهت اتهاماً لصاحب مركز «سمكري البني آدمين» بالتزوير، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي.