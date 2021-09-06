ساعة رعب لميرفت أمين بسبب حريق

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر أمني مصري، تفاصيل حريق عقار تسكنه الفنانة الشهيرة ميرفت أمين، حيث نشب الحريق صباح اليوم الاثنين، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وقال المصدر الأمني لـ«الاتحاد»، إن الحريق نشب في شركة للدعاية والإعلان داخل العقار، حيث التهم كافة محتويات الشركة، فيما توفي أحد الموظفين داخلها قبل تمكن الحماية المدنية من إنقاذه.

وأكد المصدر، أن الحريق استمر ساعة كاملة مشتعلاً داخل العقار، نافياً تعرض الفنانة ميرفت أمين لأي أذى من الحريق.

وفضلت الفنانة مغادرة العقار إلى مكانٍ آخر تابع لها بعد اشتعاله مباشرة قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بشكل سريع.

وتسكن أمين في العقار منذ سنوات عديدة وتلتقي فيه بأصدقائها وبالعديد من المشاهير.