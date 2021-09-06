سمر جابر.. حبيبة «هاملت بالمقلوب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل الممثلة سمر جابر التحضيرات النهائية للعرض المسرحي «هاملت بالمقلوب»، وتجسد شخصية «أوفيليا»، الفتاة المتسلطة الوصولية حبيبة «هاملت»، والذي يجسد دوره الفنان عمرو القاضي، وكشفت عن أن العرض المسرحي يقدم معالجة مسرحية جديدة لرواية «هاملت»، التي كتبها الكاتب الإنجليزي شكسبير، وتناقش من خلالها الأوضاع الراهنة، ومدى حجم وقيمة وإسهام التطور التكنولوجي على الأمم بشكل عام، المسرحية من تأليف الدكتور سامح مهران، وإخراج مازن الغروباي، ويشارك في بطولتها أيمن الشيوي، ومن المقرر عرضها على مسرح السلام نهاية العام الجاري.

وعن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث المسلسل الدرامي «الثمانية»، قالت إنها تجسد خلال الأحداث شخصية «بسمة»، وهي ممثلة شهيرة تتمتع بالموهبة الشديدة، ولديها قصة ملهمة لمن حولها تتمحور خلالها أحداث العمل، والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، وإخراج أحمد مدحت، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ولارا إسكندر، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، على إحدى المنصات الرقمية.