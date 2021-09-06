نرمين الفقي بطلة على «الهامش»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الفنانة نرمين الفقي تجربة المسلسلات القصيرة، حيث تعاقدت على بطولة حكاية من حكايات المسلسل، وتحمل اسم «على الهامش»، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وهي من تأليف أماني التونسي، وإخراج إبراهيم فخر، الذي يجري حالياً عملية اختيار للفنانين المشاركين في البطولة.

على الجانب الآخر، استأنفت الفقي تصوير مشاهدها في مسلسل «شارع 9» بعد فترة من التوقف، بسبب أزمات إنتاجية، وهو عمل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، يعرض خلال الموسم الشتوي القادم، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة رانيا يوسف، ومحمود عبد المغني، ونضال الشافعي، وسميرة صدقى، وأحمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفي، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

نرمين الفقي شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضي، هما «ضل راجل» مع ياسر جلال ونور و«النمر» بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد.