وكالة أوروبية تقيم بيانات متعلقة بالجرعة المنشطة

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية تقييم تطبيق لاستخدام جرعة منشطة من لقاح «كوميرناتي» المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا «فايزر» و«بيونتك».

وسيتناول التقييم إعطاء جرعة معززة بعد مرور 6 أشهر من تعاطي الجرعة الثانية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق.

وقالت وكالة «بلومبرج» إن لجنة الأدوية البشرية في وكالة الأدوية الأوروبية ستجري عملية تقييم سريعة للبيانات، ومن بينها نتائج تجربة

سريرية تجري حالياً، تلقى فيها نحو 300 من البالغين، الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم، جرعة معززة.

وقالت الوكالة إن اللجنة ستوصي بما إذا كانت التحديثات على معلومات المنتج مناسبة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتوصل إلى نتائج هذا التقييم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.