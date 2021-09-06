كيف حرر الأمن المصري طفلاً مختطفاً سالماً؟

شعبان بلال (القاهرة)

بعد أيام قليلة من تحرير طفل المحلة الذي أثار الجدل في مصر، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تحرير طفل مختطف في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) وإعادته لأسرته سالماً.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الاثنين، لقطات حية من عملية تحرير الطفل أمير نادي اقلديوس المختطف من مركز ساحل سليم بأسيوط وإعادته لأسرته سالماً.

واستجابت السلطات المصرية إلى استغاثة أسرة الطفل المختطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركت عبر أجهزتها الأمنية للقبض على العصابة.

وتبادلت قوات الشرطة المصرية إطلاق النار مع عناصر العصابة المتورطة في اختطاف الطفل، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر تلك العصابة، وضبط متهمين آخرين وأسلحة نارية خلال العملية.

وقبل أيام، نجحت أيضاً السلطات المصرية في تحرير طفل مختطف عُرف إعلامياً بـ «طفل المحلة»، والذي تصدر على مدار أيام اهتمام المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح الأجهزة الأمنية في تحريره بطريقة سريعة.