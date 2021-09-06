ولادة توأمي باندا عملاقين في مدريد

ولد توأمان من حيوانات الباندا العملاقة في حديقة حيوان مدريد، اليوم الاثنين، فيما يمثل دفعة للجهود الرامية للحفاظ على هذا النوع المعرض لخطر الانقراض، والذي انتعشت أعداده نتيجة لبرنامج دولي للتربية والتكاثر داخل أسوار الحدائق.

وقالت حديقة الحيوان، إن التوأمين هما خامس وسادس مولود لأنثى الباندا المعروفة باسم «هوا زوي با» وذكرها «بينج شينج».

ووصفت الحديقة الولادة بأنها «هادئة».

سيساعد فنيان متخصصان من قاعدة تربية الباندا في «تشنغدو» بالصين، الأطباء البيطريين الإسبان في الاطمئنان على صحة التوأمين اللذين ولدا بلون وردي وبلا شعر، وسيعتمدان كلياً على أمهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتهما.

وفي يوليو الماضي، أعلن نشطاء الحفاظ على البيئة الصينيون أنهم لم يعودوا يعتبرون الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، مما رفع من وضعها من المعرض للانقراض إلى المهدد بالخطر.

وأجرى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تغييراً مماثلاً على تصنيفه الخاص بالباندا في 2016.