تترك حقيبة تحتوي على 40 ألف يورو بحافلة.. السبب!

تعرضت امرأة في منطقة نيم بجنوب فرنسا من المؤكد لصدمة عندما أدركت أنها تركت حقيبة تحتوي على 40 ألف يورو (47 ألفاً و500 دولار)، في حافلة، في لحظة نسيان انتابتها وكان من الممكن أن تكلفها الكثير. إلا أنه بفضل أمانة العاملين في شركة الحافلات، طُلب منها الحضور واستلام الحقيبة ومحتوياتها من الشرطة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ميدي ليبر» اليوم الاثنين.

وترك سائق الحافلة الحقيبة في محطة الحافلات بعد انتهاء دوامه بدون أن يعرف ما بداخلها. ثم قام موظف آخر بفتح الحقيبة لكي يعرف من هو مالكها، وعثر على 40 ألف يورو في صورة أوراق نقدية صغيرة.