تعرف على مواصفات أحدث بطارية ذكية متنقلة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أصدرت شركة EcoFlow بطارية جديدة من سلسلة منتجاتها للبطاريات المحمولة، والتي تصلح للمنازل أو لرحلات التخييم. وتأتي البطارية الجديدة بسعة تتراوح بين 3.6 كيلو واط إلى 25 كيلو واط في الساعة لتكون الأكبر بين جميع إصدارات الشركة.

وتدوم بطارية EcoFlow DELTA Pro لمدة أسبوع كامل، فهي مناسبة لتكفى احتياجات أسرة كاملة، لذلك هي الأفضل في حالات الطوارئ أو وقوع الكوارث الطبيعية، وكل ذلك بسعر 3000 دولار.

وتعمل البطارية الجديدة في كل الظروف البيئية، فإذا كان المستخدم خارج نطاق شبكة الكهرباء فإنها توفر له موردًا ذكيًا يشحن الأجهزة المحمولة ويشغل الأضواء ومعدات الطهي والتلفزيونات الصغيرة، وتقدم حزمة كبيرة من الطاقة للاستخدامات المتنوعة.

ويمكن شحنها بقوة 1200 واط في حالة استخدام نظام الشحن الشمسي، فنظام FlowCharge في البطارية المحمولة الجديدة يمكنه إعادة الشحن من خلال الطاقة الشمسية أو محطات شحن المركبات الكهربائية، وحتى نظام توربينات الرياح، أو نظام شحن السيارة، وكذلك منافذ الحائط العادي يمكنه أن يفي بالغرض.

وبعد شحن EcoFlow DELTA Pro يمكنها أن تقدم طاقة كافية لتشغيل الغسالات المنزلية والأجهزة الإلكترونية ومكيفات الهواء، ولذلك هي مفيدة في حالة انقطاع الكهرباء عن المنزل، كما أنها مناسبة لرحلات التخييم.