دينا الشربيني تتصدر الأكثر بحثاً بسبب روبي!

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، اليوم الاثنين، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية روبي.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في مقطع الفيديو الذي نشرته روبي عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وهي تشارك في الغناء على خشبة المسرح في حفلها الأخير.

ورددت دينا الشربيني خلال الحفل أغنية «قلبي بلاستيك» وسط تفاعل كبير من حضور حفل الفنانة روبي، الذي أقيم بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في الفيلم الكوميدي «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، والذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائي.