طبيب عشق الفن.. وفاة الفنان الدكتور سمير المُلا

شعبان بلال (القاهرة)

توفي الفنان المصري الدكتور سمير الملا، بعد رحلة طويلة من تقديم أعمال فنية إلى جانب عمله كطبيب مخ وأعصاب.

وشارك سمير الذي ستشيع جنازته اليوم الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر، في حوالي 50 عملًا فنيًا، إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

وكان آخر أعمال الملا مسلسل «صاحب السعادة» عام 2014، وتضمن مشواره أيضاً ظهوره في عدد من المسلسلات مثل «محمود المصري»، «وقلب ميت»، و«رأفت الهجان»، و«دموع في عيون وقحة».

وظهر أيضًا في بعض الأفلام، ومنها «لا تبكي يا حبيب العمر»، و«أيوب»، و«قشر البندق» و«التوربيني»، وكثيرًا ما جسد شخصية الطبيب في أدواره.

ونعى عدد من المشاهير الفنان الراحل الدكتور سمير الملا، مؤكدين على مشواره الفني الذي قدم خلاله أعمالاً فنية قيمة.