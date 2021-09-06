عروسان يقيمان حفل زفافهما أعلى جبل

أقام عروسان بوليفيان حفل زفافهما من نوع غريب من خلال إقامة الحفل فوق قمة جبل غرب بوليفيا ارتفاعه 6000 متر فوق مستوى سطح البحر، واستغرق العروسان 3 أيام للصعود على قمة جبل "إيليماني" حاملين معهما ملابس الزفاف والديكورات والطعام، وساعدهم في هذا أن الطقس كان مشمساً.

ولم يقتصر الأمر على الزوجين فحسب، بل تم تكليف العديد من أعضاء حفل الزفاف أيضًا بحمل العباءات والديكورات والطعام إلى أعلى الجبل للاحتفال - والذي كان وزنًا إضافيًا يبلغ 20 كيلو جرام يضاف إلى حقائب الظهر الخاصة بهم، وفق ما نشرت موقع telanganatoday.

عروسان يقيمان حفل زفافهما أعلى جبل

ويبدو أن الطبيعة أيضًا رحبت بالزوجين بأذرع مفتوحة مع أشعة الشمس ودرجات الحرارة اللطيفة التي جعلت حفل قمة الجبل مميزًا للغاية، حيث يعني الإعداد المرتفع أن الزوجين قالا وعودهما على ارتفاع 21125 قدمًا (6439 مترًا) فوق مستوى سطح البحر.

وارتدى العريس ويدعى جوني خوذة لتسلق الجبال وأشرطة ضيقة (مسامير فولاذية على قدميه) بينما كان يسير في ممر مؤقت تحده باقات من الزهور، وطوال الوقت كان مرتبطًا بأفضل رجل مدرب، في حين كانت العروس هايدي ترتدي الأشرطة، وفستان زفاف طويل وتحمل باقة من الورود، وكانت تسترشد بزوجها المقبل بحبل.