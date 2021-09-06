أنجلينا جولي تكشف سر انفصالها عن براد بيت

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في لقاء جديد، عن الوجه الآخر للنجم براد بيت، الذي ما زال بينهما قضايا بشأن الطلاق وحضانة الأطفال، قائلة إنها "خشيت على سلامة عائلتها بأكملها أثناء علاقتهما"، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مجلة "جارديانز ويكند".

وتأتى تصريحات أنجلينا جولي، الجديدة حول علاقتها مع براد بيت، بعدما سبق واتهمته، بأنه أساء لأطفالهما، وذلك في قضية الحضانة التي لا تزال قائمة بينهما في المحكمة، لكنها هذه المرة ذكرت تفاصيل ترسم صورة أخرى للنجم المحبوب.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 46 سنة، في تصريحات جديدة، إن تجربتها أثناء علاقتها براد بيت، البالغ من العمر 57 عامًا، جعلتها تدرك أهمية حقوق الأطفال، وعندما طُلب منها المزيد من التفاصيل، قالت إنها "لا تستطيع التحدث عن الوضع بسبب قضية الحضانة الجارية، والمتعلقة بأبنائهما الستة".

لكن خلال مقابلة مع مجلة "جارديانز ويكند"، أكدت النجمة العالمية، أنها كانت تلمح إلى طلاقها ومزاعم العنف المنزلي التي ارتكبها براد بيت، وعندما سُئلت عما إذا كانت تخشى على سلامة أطفالها أثناء العلاقة، قالت جولي: "نعم.. سلامة عائلتي كلها"، وتعليقاً على قرار التقدم بطلب للطلاق بعد علاقة استمرت 14 عاماً مع بيت، قالت: "لقد استغرق الأمر الكثير من أجل أن أكون في وضع شعرت فيه أنني مضطرة للانفصال عن والد أبنائي".

وقالت النجمة إنها أصيبت بصدمة نفسية ومحطمة، بسبب التجربة المروعة، التي زعمت أنها استمرت طوال الفترة الماضية، لكنها أشارت إلى أنه على الرغم من كل هذا، فقد أرادت أن تلتئم أسرتها بأكملها، بما في ذلك والد أبنائها، ويذكر أن جولي زعمت خلال معركة طلاقها والحضانة مع بيت، أنه كان مسيئاً لفظياً وجسدياً تجاه ابنهما الأكبر مادوكس.