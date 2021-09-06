مصدر مصري يكشف تفاصيل خاصة عن الموجة الرابعة لكورونا

عبد الله أبو ضيف

كشف مصدر مطلع على الوضع الوبائي المصري، تفاصيل خاصة حول مستجدات الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك ترصد كبير لاحتمالية دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف لـ"الاتحاد" أن الوضع الحالي يتطلب تشديد الإجراءات الوقائية من المواطنين، خاصة في ظل تحول الإصابات بالسلالة الجديد من فيروس كورونا "دلتا" إلى عائلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تزايد الإصابة بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قررت زيادة عدد المستشفيات لاستقبال المصابين خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوزارة عازمة على التوسع في عمليات التطعيم للمواطنين لتصل نهاية العام لنحو 40 مليون مواطن، إلى جانب تصنيع اللقاحات داخل مصر بعد نجاح تصنيع نحو مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني داخل مصانع فاكسيرا.