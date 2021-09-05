أبطال فيلم «ماكو» لـ «الاتحاد»: 8 في مغامرة سينمائيـة صعبة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

احتفل صناع فيلم «ماكو»، بطرحه بدور العرض السينمائي بالوطن العربي، بعد فترة طويلة من تأجيل طرحه قاربت على الـ 3 سنوات، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، حول 8 أشخاص يعملون في مجال صناعة الأفلام الوثائقية لدى إحدى شركات الإنتاج، ويقرران السفر إلى البحر الأحمر لعمل فيلم وثائقي عن حادث شهير لغرق عبارة.. الفيلم من تأليف الثنائي أحمد حليم، ومحمد الحفناوي، وإخراج هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وبسمة، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، والفنان اللبناني نيقولا معوض، والتونسية فريال يوسف، والأردني منذر رياحنة.

دوبلير

تقول الفنانة المصرية بسمة لـ «الاتحاد»: إنها تجسد شخصية «رنا بهجت»، الفتاة التي تعشق المغامرات والسفر واكتشاف كل ما هو مثير حولها، وتعمل مخرجة أفلام تسجيلية، وتتعرض هي وفريق عملها إلى عدة مفارقات غامضة تحاول الكشف عنها، مضيفة أنها تحمست لتلك التجربة الجديدة عليها، وخصوصاً تصوير أحداث مشاهدها تحت الماء، وأنها لم تستعن بدوبلير نهائياً.

نيقولا معوض

طبيعة العمل

وكشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن أنه يجسد شخصية «شريف ناهي»، مدير التصوير المتزوج من المخرجة «رنا بهجت»، التي تجسد شخصيتها الفنانة بسمة، وبالرغم من حالة الحب التي تجمعهما، إلا روح المنافسة تشتعل بينهما بسبب اختلاف وجهات النظر من جانب، والخوف عليها بسبب ظروف التصوير المحيطة بهما .

ناهد السباعي

اكتئاب

وصرحت الفنانة المصرية ناهد السباعي أنها تجسد شخصية «غرام»، الفتاة التي تعاني الاكتئاب وتقرر الذهاب في رحلة مع أصدقائها لاستكشاف أماكن جديدة، ولكنها تتعرض للخطر الشديد أثناء الغطس بسبب مهاجمة أسماك القرش لها، وأضافت السباعي أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، لكونه تجربة سينمائية جديدة. ويقول الفنان عمرو وهبة: إنه يجسد شخصية «تيمور»، الشاب المسؤول عن المحتوي الفني لشركة الإنتاج، وتتسم شخصيته بالحادة والصرامة.

مديرة إنتاج

وكشفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن أنها تجسد شخصية «مايا»، مديرة شركة الإنتاج، وتتميز شخصيتها بالمرح والانطلاق ، مضيفةً أنها وأعضاء فريق شركتها يمرون بالكثير من التحديات للوصول إلى موضع العبارة الغارقة.

6 أشهر

وأوضح الموسيقار هشام خرما أن الموسيقى التصويرية لأحداث الفيلم استغرقت منه 6 أشهر، وأنه اعتمد على نقل مشاعر وأحاسيس أبطال العمل تحت الماء بشكل موسيقي حقيقي بعيداً عن المؤثرات الصوتية للجمهور.

وأعربت سارة الشامي عن سعادتها بمشاركتها في أحداث فيلم «ماكو»، وأنها تجسد شخصية «آسيا»، الفتاة التي تسعى إلى حل مشاكل أعضاء فريق التصوير بعد تعرضهم للعديد من الصعوبات.

منذر رياحنة

اضطرابات

أوضح منذر رياحنة أنه يجسد شخصية «بشري»، وهي شخصية غير سوية تعاني الاضطرابات النفسية، ويعمل مساعداً بحرياً على المركب التي تقل أعضاء فريق تصوير الفيلم، وينتهي الأمر بمقتله على يد ربانها بعد محاولة سوء تعامله مع «مايا»، والتي تجسد شخصيتها التونسية فريال يوسف.