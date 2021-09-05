كرارة في رمضان بـ «هجمة مرتدة 2»

سعيد ياسين (القاهرة)

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل «هجمة مرتدة» بصورة نهائية على أمير كرارة للقيام ببطولة الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتتم حالياً عملية ترشيح الفنانين الذين يشاركون في الجزء الجديد من المسلسل الذي عرض جزءه الأول في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، حيث تناول أحد ملفات المخابرات المصرية، من خلال «سيف» و«دينا» اللذين خاضا سلسلة من العمليات السرية، ومن المقرر أن يتناول الجزء الجديد قصص بعض العائدين من تنظيم «داعش»، وبواصل كرارة من خلال المسلسل ظهوره الرمضاني للعام السادس عشر على التوالي، بعدما قدم في رمضان الماضي «نسل الأغراب» مع أحمد السقا، ومي عمر، ومن قبله «الاختيار 1»، الذي جسد فيه شخصية البطل الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، والأجزاء الثلاثة من «كلبش»، و«الطبال»، و«حواري بوخارست»، و«أنا عشقت»، و«نحت الأرض»، و«طرف ثالث»، وغيرها.

من ناحية أخرى، يكثف كرارة من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم «كازبلانكا» حتى يتفرغ للمسلسل بشكل كامل، ويشاركه بطولة الفيلم نيللي كريم، وعمرو عبدالجليل، وأحمد فهمي، وتأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، مع العلم بأن الجزء الأول الذي عرض في 4 يونيو 2019 حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً، وتناول في إطار درامي مشوق قصة ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، ويتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن أحدهم يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على كازبلانكا في المغرب.