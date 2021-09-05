ماجد المصري يدافع عن المرأة في باريس

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الفنان ماجد المصري عن ملامح شخصيته في أحداث الفيلم السينمائي «أهلاً بكم في باريس»، ويجسد شخصية محام شهير ذي باع طويل في قضايا المرأة والدفاع عنها، وتدور أحداثه في إطار دراما إنسانية مأخوذ عن قصة حقيقية حول معاناة 3 سيدات.

كما كشف عن أن رسالة الفيلم تناقش الهوية العربية وحالة التضاد بين أصولهم وثقافة الغرب، الفيلم قصة وإخراج خالد يوسف، ومن المقرر بدء تصويره في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

من جانب آخر، انتهى المصري من تصوير دوره في أحداث فيلم «أهل الكهف»، ويجسد شخصية أحد قادة الرومان، وتدور أحداث الفيلم في إطار الفاتنازيا التي تجمع بين التشويق والإثارة، العمل مأخوذ من رواية الأديب توفيق الحكيم، والتي تحمل نفس الفيلم نفسه، ويكتب السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وغادة عادل.

وعلى الصعيد الدرامي، حسم المصري مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، من خلال أحداث مسلسل «بابلو» ويجسد شخصية «سيد بابلو»، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، ويناقش قضايا الإتجار بالبشر، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي صناع العمل، تهميداً لبدء تصويره بالفترة المقبلة.