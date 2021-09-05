يقتل ابنة أخيه بطريقة مروعة قرباناً للجن

أحمد عاطف (القاهرة)

في جريمة مروعة شهدها جنوب مصر، قتل سائق ابنة أخيه طمعاً في العثور على مقبرة أثرية زاعماً أن الطفلة بمثابة قربان للجن.

وأعلن الأمن المصري أن امرأة أبلغت عن اختفاء طفلتها، البالغة من العمر 10 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد التحريات، اتضح أن المتورط في اختفاء الطفلة هو عمها الذي يعمل سائقاً.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم يقوم بأعمال الحفر والتنقيب على مقبرة تحتوي قطعا أثرية.

وتوصلت تحريات الأمن إلى أن أحد الدجالين أوصى عم الفتاة بذبح طفلة في المكان لكي يصل لمبتغاه ويجد الآثار، وهو ما فعله بمساعدة زوجته. فخطفا الطفلة وقتلاها قرباناً للجن.

وأوضح الأمن المصري أن تفتيش المنزل أسفر عن العثور على جثة الطفلة مقتولة خنقاً. حينها، اعترف السائق بالجريمة وقال إنه قتل الفتاة للوصول للآثار.