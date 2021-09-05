شاهد.. صورة مذهلة لمجرة تبعد 12 مليون سنة ضوئية

شعبان بلال (القاهرة)



نجحت كاميرا متخصصة في التقاط الطاقة المظلمة Dark Energy في التقاط صورة مذهلة للمجرة Centaurus A والتي تبعد 12 مليون سنة عن كوكب الأرض.



وتمكن العلماء من التقاط تلك الصورة بتثبيت الكاميرا على تليسكوب Víctor M. Blanco في دولة تشيلي.



ويضع العلماء تلك المجرة هدفًا للبحث المستقبلي نظرا لغرابتها فهي تحتوي على ثقب أسود يقذف بعض المواد في مركزها، ثم تتدفق هذه المواد إلى خارج حدود المجرة، وهو الأمر الذي يثير فضول علماء الفلك ويدفعهم للبحث عن سبب حدوث هذه الظاهرة.



وكانت مؤسسة العلوم الوطنية في تشيلي قد نشرت الصورة الجديدة وأشارت إلى غرابة تدفق المواد في تلك المجرة حيث وصلت سرعة تلك المواد المنبعثة إلى نصف سرعة الضوء، وتزن 55 مليون ضعف كتلة الشمس.



يذكر أن الكاميرا التي التقطت تلك الصورة المثيرة للاهتمام هي جزء من المسح الفلكي الذي يلتقط الكثير من الصور من أجزاء كبيرة من الفضاء للكشف عن أسرار الطاقة المظلمة.



ويدرس العلماء حاليًا تأثير هذه المواد المظلمة في الكون على تحركات الأجسام والمجرات البعيدة.