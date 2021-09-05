حمد العامري يغني «ان زلزلت الأقوام»

مراد اليوسف (دبي)

حباً تقديراً لمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن أشعار الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، قدم الفنان الإماراتي حمد العامري العمل الغنائي «ان زلزلت الأقوام» ألحان الملحن الإماراتي خالد ناصر الذي أوضح لـ«الاتحاد» أنه يفتخر بتلحين هذا العمل، مؤكداً أن العمل يحمل مستوى عالياً من الإنتاج والأداء والتنفيذ.

وقال: «تضمن العمل (ان زلزلت الأقوام) أفكاراً جديدة في اللحن نابعة من محبة خالصة، وقد جهّز بإشراف حارب السويدي وتوزيع المايسترو باسل الهاشمي ومشاركة مجموعة كورال الإمارات في الغناء»، وأوضح أنه بات موجوداً في يوتيوب من خلال فيديو كليب تم تجهيزه ومنتجته من فيديوهات أرشيفية قام بتنفيذها وإخراجها محمد غريب.ويفتخر الملحن خالد ناصر أنه قدم ألحاناً لأغنيات وطنية كثيرة في مناسبات احتفالية مختلفة، حيث يصنف بأنه من المبدعين في مجال الألحان الوطنية، وهو يعتبر أن ألحانه الوطنية ناجحة بامتياز، ووصلت للمستمعين كونها صادقة من القلب، وقال: «كانت إحدى قيمي الأساسية في المجال الفني هي الولاء وحب الوطن وخدمة قضاياه، من خلال الألحان لإبراز الفن الإماراتي والنهوض به، وعند تأليف لحن وطني أحمل على عاتقي مهمة أنني أُلَحن للوطن».