مصر تبني أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، إنه جارٍ بناء أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة



وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.



وتضم دار الأوبرا قاعة رئيسية تصل سعتها 3500 فرد، مقامة وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية، إلى جانب مسرح للموسيقى تصل سعته إلى 1300 فرد، مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية.

ويوجد أيضاً بدار الأوبرا الجاري بناؤها مسرح الدراما والأداء الحركي يتسع إلى 700 فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثرٍ.