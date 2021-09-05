أمنية جديدة للرئيس السيسي

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أمنية جديدة له في أن تمتد أعمال صندوق تحيا مصر إلى خارج مصر، قائلاً: «نتمنى إن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله».

ووجه السيسي رسالة طمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادٍ أمينة، قائلاً: «صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دي طبيعة عندي يعني صعبة قوي، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع علشان تبقوا مطمنين إن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفاقها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر».

وتفقد الرئيس المصري اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.