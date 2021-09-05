جوجل يحتفل بالدراسة قبل الانطلاق.. ومصر تعلن موعد العام الدراسي وتاريخ الامتحانات

أحمد عاطف (القاهرة)

يحتفل محرك البحث «جوجل» ببدء الدراسة للعام الجديد 2021 - 2022 ووضع قلماً رصاصاً باللون الأخضر بين آخر حرفين لها باللغة الإنجليزية، خاصة بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد بدء الدراسة خلال العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية الرسمية والرسمية للغات وأيضاً في المدارس الخاصة والمدارس الخاصة لغات. وأظهر محرك البحث الإلكتروني «جوجل» بين حروفه باللغة الإنجليزية عدداً من العلامات الدالة على العام الدراسي الجديد الذي أوشك على البدء خلال الشهر الجاري للمدارس الدولية والشهر المقبل لجميع المدارس. ومن المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 16 يونيو 2022، فيما تقرر أن تكون مدة الدراسة 34 أسبوعاً، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية والعطلات 93 يوماً للفصل الدراسي الأول، و97 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، بإجمالي 190 يوماً خلال الفصلين الدراسيين. ليس ذلك فقط، بل حددت وزارة التعليم المصرية موعد امتحانات نهاية العام الخاصة بالشهادة الإعدادية في 7 مايو 2022، فيما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد في 11 يونيو 2022.

