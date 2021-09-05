مصر تستقبل الدفعة الثانية من لقاح «جونسون آند جونسون»

شعبان بلال (القاهرة)

استقبلت مصر الشحنة الثانية من لقاح «جونسون آند جونسون»، بإجمالي 525 ألفًا و600 جرعة، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا «AVAT»، ضمن خطة مصر للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح «جونسون آند جونسون» سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال 776 مركزًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، موضحة أن لقاح «جونسون آند جونسون» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأكدت الوزارة المصرية جاهزية المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.