باحث فيروسات يجيب لـ «الاتحاد».. لماذا يخاف العالم من متحور كورونا «مو»؟

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث مصري في الفيروسات عن السبب وراء قلق العالم من متحور فيروس كورونا «مو»، والذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد عادل، باحث الفيروسات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات المصري، إن متحور كورونا «مو» الجديد هو أحد الفيروسات الجديدة التي تم اكتشافها في أوائل 2021 بدولة كولومبيا وانتشر بعد ذلك في عدة دول أخرى.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن خطورة هذا الفيروس تتمثل في أنه متحور من جميع السلالات الموجودة في العالم مثل البيتا واليوتا والجاما والدلتا، موضحاً أن هناك مخاوف عالمية من اكتسابه صفة الهروب من اللقاح مثل متحور بيتا، لكن الدراسات لم تؤكد هذه المعلومة.

وأوضح باحث الفيروسات المصري أن متحور «مو» يعد من الفيروسات التي يخاف منها العالم لأنها من الفيروسات شديدة الضراوة، وانتشر في عدة مناطق، مؤكداً أنه من الفيروسات التي إذا استمر تحورها ستكون أشد خطورة من متحور دلتا الحالي.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، قدرة «مو» على عمل «هروب مناعي» بما يعني أنه يمكنه مقاومة اللّقاحات، وهو ما يؤكد وجوب عمل دراسات عنه وعن طفراته.