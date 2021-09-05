"انتبهوا".. هذا عمر الكمامة فقط!

فيما بات ارتداء الكمامة أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حذر أخصائي أمراض المناعة الروسي البروفيسور نيقولاي كريوتشكوف، من ارتداء الكمامة العادية لأكثر من 2-3 ساعات، ما يتوجب تغييرها 3 مرات في اليوم الواحد على الأقل.

مؤكداً أنها تشكل خطورة كبيرة على مرتديها، إذ تصبح مصدراً سهلاً لانتقال العدوى بعد مرور 3 ساعات. وعن الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام، قال لإذاعة «سبوتنيك»: «يفضل عدم استخدامها أكثر من 4 ساعات، إذ إن أغلبها لا يحجب الفيروسات والبكتيريا بالشكل المطلوب»، واستدرك: «الكمامة العادية ذات الاستخدام الواحد، تحقق حماية أكثر فعالية من القابلة لإعادة الاستخدام، والتي يتم ترويجها في المتاجر غير الطبية».