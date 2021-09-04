لأول مرة منذ الجائحة.. جيل بايدن تدرّس في الجامعة حضوريا

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم، سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في إعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن السيدة الأولى ستدرس شخصياً بعد عام من إعطاء الدروس عن بُعد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني «بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل».

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السيدة الأولى ستدرس «أصول الكتابة الأكاديمية» في جامعة «كوميونيتي كولدج» في ولاية فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعاً.

وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها، الرئيس الحالي جو بايدن، نائباً للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

باتت جيل بايدن أول سيدة أميركية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.