تأكد إصابتين بمرض جنون البقر في البرازيل

أكدت وزارة الزراعة البرازيلية، السبت، أنها رصدت حالتي إصابة «شاذة» من مرض جنون البقر في مصنعي لحوم محليين في ولايتين مختلفتين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أوقفت صادراتها من لحوم البقر إلى الصين، أهم عملائها.

وأوضحت البرازيل، وهي أكبر مصدّر للحوم البقر في العالم، أن التعليق يعد جزءاً من اتفاق متعلق بصحة الحيوان بين الصين والبرازيل، يهدف إلى إتاحة الوقت لبكين لتقييم المشكلة.

وقالت إن قرار التعليق سيسري على الفور وإن الصين ستقرر موعد استئناف الاستيراد.

يمثل هذا التعليق ضربة كبرى للمزارعين البرازيليين، إذ تشتري الصين ما يزيد على نصف صادرات لحوم البقر من البرازيل.

وقالت الوزارة إن الإصابتين اكتشفتا في مصنعي لحوم بولايتي «ماتو جروسو» و«ميناس جرياس»، وإنهما رابع وخامس حالتين «شاذتين» من الإصابة بمرض جنون البقر يجري اكتشافهما في البرازيل منذ 23 عاماً.