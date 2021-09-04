يهاجم طاقماً للحصول على شهادة تطعيم دون تلقي لقاح!

أصيب عضوان في أحد فرق التطعيم المتنقل ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بجروح بعد تعرضهما لهجوم من قبل رجل أراد الحصول على شهادة تطعيم من دون تلقي اللقاح في شرق ألمانيا.

وكان الفريق يقوم بإعطاء لقاحات فيروس كورونا في مركز تسوق في بلدة «جيرا» عندما اقترب منهم الرجل، وفقاً لجمعية (كيه في) الطبية. وقال أعضاء الفريق إن الرجل «غضب» عندما رفضوا منحه الشهادة قبل تلقي اللقاح.

وأفادت وزارة الصحة بولاية تورينجن بأن فنياً طبياً ومتطوعاً أصيبا بجروح.

وأكدت الشرطة وقوع الحادث.

ونظراً لأن المهاجم المزعوم سجل معلوماته الشخصية لدى الفريق قبل الحادث، سرعان ما تمكنت الشرطة من الوصول إلى بياناته. وقال متحدث باسم الشرطة، إن الضباط عثروا عليه في موقف سيارات، مضيفاً أنه مطلوب بالفعل لدى الشرطة في واقعة مختلفة.

وأصيب منفذ الهجوم، أثناء الحادت، وفقاً للشرطة.