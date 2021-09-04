عجوز في عقده التاسع يحصل على رخصة طيار

الاتحاد (مصطفى أوفى)

تمكن عجوز صيني مؤخرًا من الحصول على رخصة طيار بعد ثلاثة أشهر من الدراسة النظرية والتطبيقية، جاذبا مرة أخرى إعجاب مستخدمي الإنترنت.

كان وانغ ديشون، الذي يبلغ من العمر 85 عامًا، اشتهر بإظهار عضلاته على الإنترنت في عام 2016، بحسب موقع "جلوبال تايمز".

وحطم وانغ الرقم القياسي لأكبر متدرب طيران في الصين. كما حطم أيضًا الصور النمطية الكثيرة للناس عن "كبار السن".

لاجتياز امتحان المعرفة النظرية، كان وانغ هو الطالب الداخلي الوحيد في مدرسة الطيران في ضواحي العاصمة بكين. وقد نجح في الامتحان بعد 30 يومًا من الدراسة.

بعد 50 يومًا من التدريبات العملية، خضع لامتحان الطيران النهائي. وتمكن من إكمال جميع المواد الدراسية بأداء ممتاز ما أهله للحصول على رخصة الطيار.

وسبق أن حقق وانغ العديد من الإنجازات المثيرة للإعجاب بالنسبة لعمره في العقود العديدة الماضية. في سن 65 عاماً، تعلم ركوب الخيل. في سن الثامنة والسبعين، تعلم ركوب دراجة نارية. وفي سن الخامسة والثمانين، تحقق حلمه أخيرًا في قيادة طائرة.